В РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете к Москве

У россиян была тревожная ночь.

"Сегодня "силами ПВО" в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы", — об этом в сообщении в социальных сетях заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — читаем в сообщении.

Напомним, что в ночь на 28 августа 2023 года в России был объявлен план "Ковер". Соответственно, в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет.

Однако тогда не сообщалось о причине угрозы.

Между тем в Минобороны РФ, как всегда, заявили об "украинском беспилотнике".

"28 августа около 04.30 по московскому времени "силами ПВО" была пресечена очередная попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа территорией Российской Федерации. БПЛА уничтожена средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — русской власти.