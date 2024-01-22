В РФ заявили о создании "костюма-невидимки" для военных — ISW

С помощью такого костюма россияне планируют сделать "невидимыми" свои войска для украинских тепловизоров.

В России создают "костюм-невидимку" для маскировки и защиты своих войск от тепловизоров ВСУ на фронте.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на кремлевские СМИ.

По информации медиа, российская компания HiderX создает "костюм-невидимку", который будет маскировать и защищать оккупантов от украинского тепловизионного оборудования.

Также читайте Россияне усиливают наступление на Авдеевку — ISW

HiderX утверждает, что костюм покрыт неустановленным химическим составом и полностью разработан по российской технологии.

В компании также заявили, что "костюм-невидимка" весит примерно 350 г и может поместиться в карман. Сообщается, что тестирование костюма будет завершено до конца января 2024 года.

К слову, в октябре 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские разработчики платформы Brave1 создали плащ-невидимку для военных. Он будет защищать от вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Читайте также: