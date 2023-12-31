В РФ заявили о "уничтожении" бойцов ГУР и СБУ: пропагандист разоблачил Минобороны во лжи

Российский пропагандист назвал заявления Минобороны РФ "высокоточным пизд*жом".
Российский пропагандист Егор Гузенко ("Тринадцатый") разоблачил Минобороны РФ в откровенной лжи, комментируя информацию об "уничтожении иностранных военных и сотрудников ГУР, СБУ" во время атаки по Харькову 31 декабря.
Соответствующие сундуки опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
В комментариях к сообщению в телеграмм-канале Гузенко со ссылкой на собственную агентуру в Харькове написал: "Конашенко всех победил высокоточным "пизд*жом". Вот и весь ответ". Все заявления об "уничтожении иностранных военных" — это откровенная ложь".
На эти комментарии обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
"Даже российский оккупант Егор Гузенко не верит д*билам из Минобороны РФ", — отметил он.
Напомним, в РФ заявили о "поражениях бойцов Kraken" во время атаки на Харьков 31 декабря. На это отреагировали в ГУР и подразделении.
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