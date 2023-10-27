В РФ заявили о якобы перехвате украинского беспилотника над Курской областью

В сообщении указывается, что беспилотник был якобы сбит 26 октября в 21:00.

Российское Минобороны заявило о якобы перехвате украинского беспилотника над Курской областью.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что очередные средства противовоздушной обороны России перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области возле населенного пункта Курчатов.

В сообщении указывается, что беспилотник был якобы сбит 26 октября в 21:00.

Напомним, ранее сообщалось, что страна-агрессорка Россия уже четвертые сутки подряд атакует Хмельницкую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики пытаются расширить и диверсифицировать свой арсенал БПЛА, ракет и управляемых бомб.

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