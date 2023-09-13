В РФ заявили об атаке на химзавод в Тверской области: производит продукцию для авиации и космоса

Россияне заявили о попытке атаки беспилотником в Тверской области по химическому "Редкинскому опытному заводу" в ночь на 13 сентября.

Об этом сообщают местные власти и российские Телеграм-каналы.

Как заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в Конаковском округе силы ПВО якобы сбили неизвестный БПЛА.

Последствия атаки БПЛА по химзаводу в России

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Российские паблики информируют, что сбитый дрон упал и взорвался на территории склада "Редкинского опытного завода", арендуемого компанией "Спецпефтьпродукт". В результате взрыва повреждена пустая цистерна и разбиты окна ближайшего здания.

Утверждается, что возгорания и разлива химикатов не было. Никто из людей не пострадал.

Заметим, что "Редкинский опытный завод" – одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.

"Бавовна" в России

К слову, в ночь на 13 сентября на северо-востоке Москвы были слышны взрывы возле Останкинской башни и вспыхнул пожар. В частности, в районе станции метро "Владыкино" было видно облако черного дыма.

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