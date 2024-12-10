В РФ заявили об атаке на военный аэродром в Саратовской области

Заметим, что в этом регионе под атаку дронов несколько раз попадал военный аэродром в Энгельсе.

В России заявили об атаке 10 декабря на военный аэродром в Саратовской области. Утверждается, что атака была остановлена.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Бусаргин написал в Сети, что 10 декабря была прекращена атака на военный аэродром.

"Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет", – говорится в заявлении губернатора.

К слову, в Саратовской области под атаку дронов несколько раз попадал военный аэродром в Энгельсе.

Заметим, ранее OSINT-специалист MT_Anderson сообщал, что россияне спрятали на авиабазе "Энгельс-2" свои истребители-бомбардировщики Су-34, чтобы защитить их от ударов ракетами ATACMS.

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