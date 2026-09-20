В РФ заявили об атаке почти 300 дронов: беспилотники долетели до Московского региона

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В России заявили о масштабной атаке беспилотников, 19 сентября охватившей ряд регионов страны-агрессорки.

Минобороны РФ утверждает, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа. Независимого подтверждения этого количества нет.

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По версии российского ведомства, дроны фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

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Кроме того, россияне заявили о беспилотниках над временно оккупированным Крымом и акваторией Черного моря. Других деталей Минобороны РФ не привело.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял о летевших в направлении российской столицы дронах. По его словам, только в течение 19 сентября речь шла примерно о двух десятках таких целей.

Информации украинской стороны о масштабах этой атаки в момент публикации нет.

Ранее сообщалось, что в США пожаловались, что удары Украины по НПЗ России обрушили энергетические рынки мира .

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам .

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