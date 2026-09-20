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В РФ заявили об атаке почти 300 дронов: беспилотники долетели до Московского региона
Минобороны России утверждает, что в течение 12 часов российское ПВО якобы перехватило 288 беспилотников над рядом регионов РФ, оккупированным Крымом и Черным морем.
В России заявили о масштабной атаке беспилотников, 19 сентября охватившей ряд регионов страны-агрессорки.
Минобороны РФ утверждает, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа. Независимого подтверждения этого количества нет.
По версии российского ведомства, дроны фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.
Кроме того, россияне заявили о беспилотниках над временно оккупированным Крымом и акваторией Черного моря. Других деталей Минобороны РФ не привело.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял о летевших в направлении российской столицы дронах. По его словам, только в течение 19 сентября речь шла примерно о двух десятках таких целей.
Информации украинской стороны о масштабах этой атаки в момент публикации нет.
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