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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В РФ заявили об атаке почти 300 дронов: беспилотники долетели до Московского региона

Минобороны России утверждает, что в течение 12 часов российское ПВО якобы перехватило 288 беспилотников над рядом регионов РФ, оккупированным Крымом и Черным морем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В России заявили о масштабной атаке беспилотников, 19 сентября охватившей ряд регионов страны-агрессорки.

Минобороны РФ утверждает, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа. Независимого подтверждения этого количества нет.

По версии российского ведомства, дроны фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

Кроме того, россияне заявили о беспилотниках над временно оккупированным Крымом и акваторией Черного моря. Других деталей Минобороны РФ не привело.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял о летевших в направлении российской столицы дронах. По его словам, только в течение 19 сентября речь шла примерно о двух десятках таких целей.

Информации украинской стороны о масштабах этой атаки в момент публикации нет.

Ранее сообщалось, что в США пожаловались, что удары Украины по НПЗ России обрушили энергетические рынки мира .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам .

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