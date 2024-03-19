В РФ заявили об очередной атаке на Белгород – видео и фото последствий

В Белгороде снова громко.

Российское Министерство обороны заявило, что утром 19 марта Украина якобы атаковала Белгород. Там отчитались об "сбитии девяти реактивных снарядов РСЗО Vampire".

Утром в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Местные жители сообщали о громких взрывах и пожаре.

Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал обращение к людям – он призвал не подходить к окнам. А находящимся на улице – спуститься в укрытия.

Как пишет Baza, один из снарядов прилетел на парковку – там горит несколько автомобилей.

Последствия удара по Белгороду утром 19 марта / Фото: Telegram

Последствия удара по Белгороду утром 19 марта / Фото: Telegram

Последствия удара по Белгороду утром 19 марта / Фото: Telegram

Последствия удара по Белгороду утром 19 марта / Фото: Telegram

Напомним, российские добровольцы анонсировали новые удары по военным целям, расположенным в пределах Белгорода – местных призвали выехать или прятаться в укрытиях.

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