В РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы

В России судимый зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег машину. Ранее он уже был судим за изнасилование и убийство.
В российском Кирове зек-вагнеровец изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы.
Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.
Он уже был судим за изнасилование и убийство.
Вагнеровец завел 22-летнюю жертву за гаражи и посадил в чужую припаркованную машину. Там "герой СВО" её изнасиловал, однако ненадолго отвлекся, и девушка сбежала. В попытке замести следы он сжег ВАЗ, в котором произошло изнасилование.
В 2013 году мужчина уже был осуждён за изнасилование, а в 2019 году — за убийство. После 2022-го зек был завербован ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины. "Вагнеровцу" удалось выжить и после окончания срока "контракта" он освободился.
Сейчас "герой СВО" арестован, на него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".
Напомним, в РФ зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.
Также сообшалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.
Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.
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