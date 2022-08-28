В РФ женщина похитила 7-летнюю девочку для любовника-педофила: тот изнасиловал ребенка и выбросил его из окна

В России 28-летняя женщина с детской площадки похитила ребенка для своего любовника-педофила.

Мужчина жестоко изнасиловал 7-летнюю девочку и выбросил ее со второго этажа.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Курильск Сахалинской области РФ. Там 28-летняя женщина с детской площадки похитила 7-летнюю девочку. Она привела ребенка в квартиру и отдала его своему сожителю. 46-летний мужчина жестоко изнасиловал девочку и выбросил ее со второго этажа.

Ребенка госпитализировали, его удалось спасти. Парочку задержали. Сообщается, что мужчина уже был в местах лишения свободы из-за изнасилования.

Напомним, в столице государства-агрессора продавщица вызвала полицию, потому что ей не понравилось, что ее клиент был украинцем.

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