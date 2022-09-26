В РФ женщина убила 4-летнюю дочь из-за мобилизации мужа

Так, жительница Пермского края убила своего 4-летнего ребенка из-за мобилизации мужа.

Об этом сообщают в российских телеграм-каналах.

Сообщается, что жительница села Барда, где проживают менее 10 тысяч человек, изрядно выпила в выходные и поссорилась со своим 29-летним мужем, получившим повестку. Он в свое время служил в разведке, а после армии работал бурильщиком на нефтяной скважине.

Жена не хотела его отпускать, случилась ссора. В результате женщина взяла нож и ударила свою четырехлетнюю дочь в сердце, после чего ударила себя в живот. Ребенка спасти не удалось, женщину забрали в больницу и прооперировали.

Напомним, что после объявления о так называемой частичной мобилизации Путин, "поджав хвост", сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае.