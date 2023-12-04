В РФ жены мобилизованных пишут жалобы на прямую линию с Путиным

Они призывают последовать их примеру других родственников мобилизованных.

Участницы регионального чата мобилизованных родственников рассказывают об отправке СМС на прямую линию с президентом РФ, которая состоится 14 декабря. В них они пишут о проблемах мужчин, находящихся на фронте в Украине.

Об этом пишет DW.

Около 30 участниц самарского чата "Путь домой" сообщили, что отправили СМС на прямую линию, посетовав на отсутствие у мобилизованных отпусков, сложную процедуру выплат за ранения и другие проблемы.

Кроме того, некоторые участницы планируют отправлять такие сообщения ежедневно и призывают последовать их примеру других мобилизованных родственников.

Добавим, что семьи мобилизованных в России в последние месяцы все активнее выступают с требованием вернуть домой мужчин, пробывших на войне в Украине больше года. Они требуют ограничить одним годом предельный срок пребывания мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Местные власти отказывают родственникам в проведении митингов по всей России, ссылаясь на пандемию COVID-19. В Кремле требований фактически не комментировались.

Напомним, российское Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников на военную службу "с учетом опыта специальной военной операции".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.