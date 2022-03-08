В Риге напротив посольства России разместили гигантский плакат с "настоящим лицом Путина": фото, видео

В Риге напротив посольства России разместили гигантский плакат с "настоящим лицом Путина": фото, видео

На баннере размещено фото Путина на кроваво-красном фоне, а нижняя часть его головы – как у черепа.

В столице Латвии в Риге разместили гигантский баннер с "настоящим лицом Путина". Его повесили напротив посольства России в Латвии.

Об этом сообщает министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Плакат с Путиным разместили на здании Музея медицины имени Паула Страдыня. На нем изображён президент страны-агрессора.

На баннере размещено фото Путина на кроваво-красном фоне, а нижняя часть его головы – как у черепа. Автор изображения – художник Кришс Салманис, его создал для оформления обложки журнала Ir от 3 марта.

Kopa PAR Ukrainu! Kopā PRET Putinu! #StandWithUkraine pic.twitter.com/73dJz30pnr — Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (@medicinasmuzejs) 8 марта 2022

Читайте также: