В Риме на 450 евро оштрафовали туриста, который ел мороженое на лестнице фонтана

55-летнего туриста из Америки, присевшего поесть мороженого на лестнице Fontana dei Catecumeni в Риме, местная полиция оштрафовала на 450 евро.

Об этом пишет The Guardian.

Также отмечается, что мужчина держал в руках пиво.

Построенный в 1589 году фонтан является популярным местом, где люди собираются ночью, но в пятницу его закрыли и огородили, чтобы никто не сидел на лестнице.

Сообщается, что ограждающую ленту позже сняли, и мужчина не знал, что он нарушает правила. По сообщению СМИ, мужчина отказался отойти от фонтана, когда его предупредила полиция, поэтому в ответ его оштрафовали.

Мужчина сказал, что не знал, что нарушает запрет есть, пить и сидеть у фонтанов Рима. Эти правила были введены тогдашней главой города Вирджинией Рагги в 2017 году, когда она пыталась восстановить нормы "приличия" в итальянской столице.

Ограничения даже упразднили римский обычай развешивать белье для сушки между соседними домами.

Напомним, в Канаде женщина за три дня "наездила" на прокатном автомобиле 36 тысяч км и получила счет в восемь тысяч долларов.

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