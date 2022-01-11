В Риме на похоронах неонацистки гроб завернули в свастику (фото)

В Риме на похоронах неонацистки гроб завернули в свастику (фото)

Инцидент возмутил итальянскую общественность и еврейское сообщество Рима.

В Риме прокуратура начала расследование по инциденту с гробом, завернутым в нацистский флаг. Инцидент произошел на похоронах участницы ультраправой группы Forza Nuova ("Новая сила").

Об этом информируют Corriere della Sera и The Guardian.

Похороны 44-летней Алессии Аугелло прошли 10 января. У входа церкви гроб завернули во флаг со свастикой, а участники процессии использовали римский салют.

Несколько десятков находившихся на похоронах ультраправых боевиков уже идентифицированы полицией. Итальянские правоохранители хотят выявить организаторов инициативы.

Corriere della Sera

Родственники умершей отмежевались от инцидента, заявив, что об этом факте их не предупредили.

"Мы полностью отмежевываемся от произошедших под церковью событий, о которых мы не знали и которые даже сама Алессия не одобрила бы. Мы бы никогда не позволили этому произойти", — отметила тетя умершей.

Священники местной католической церкви также заявили, что не знали о флаге и не давали на это разрешения. Использование свастики они назвали "серьезной, оскорбительной и неприемлемой эксплуатацией идеологии".

Некоторые итальянские политики призвали полностью запретить деятельность ультраправых организаций, а их лидеров привлечь к ответственности.

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"Фото гроба, завернутого в ткань со свастикой, появилось в тот день, когда мы обратились к правительству с просьбой реализовать предложение о роспуске неонацистских организаций, – пишет в Twitter член Палаты депутатов Италии от Демократической партии Андреа Касу.

Еврейское сообщество Рима выразило возмущение тем, что подобные события все еще могут произойти спустя более семи десятилетий после окончания Второй мировой войны и падения фашистской диктатуры в Италии.

"Недопустимо, чтобы флаг со свастикой все еще можно было демонстрировать публично в наше время, особенно в городе, где нацисты и фашистские коллаборанты депортировали евреев", — говорится в сообщении.

Отметим, что после рейда на еврейский квартал Рима 16 октября 1943 года более 1000 евреев итальянской столицы были депортированы, прежде всего в лагерь смерти Освенцим в оккупированной нацистами Польше. Лишь 16 из них вернулись домой.

Ранее сообщалось, что в центре Львова Пространство Синагог разрисовали свастикой.

Напомним, что в Германии 96-летняя Ирмгард Фурхнер, работавшая секретаршей коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф, исчезла перед началом суда. Ее удалось задержать через несколько часов после бегства.