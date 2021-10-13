В Риме начали отлавливать диких кабанов, которые терроризируют город

Животных заманивают едой в специальные ловушки.

В Риме начали отлавливать диких кабанов, которые длительное время терроризируют город.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 октября.



Природоохранные службы заманивают животных пищей в специальные клетки-ловушки. Звери заходят внутрь, а за ними наглухо закрываются двери. Старших сразу отправляют на бойню. А младшим дают подрасти. Егери уверяют: другого способа нет, ведь в природе единственный враг кабанов — это волки, которых в окрестностях Рима почти не осталось.

Кабаны вокруг итальянской столицы расплодились в последние годы. На улицах их привлекает мусор, с вывозом которого в городе проблемы. Поэтому в некоторых районах Рима родители не отпускают детей одних в школу. Кроме того, животные вызывают ДТП и могут переносить опасные для людей болезни.

Новости мира: в Риме начали отлавливать диких кабанов, что терроризируют город

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