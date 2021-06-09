В Риме начались паводки за сильных дождей: спасатели эвакуировали детский сад

На первом этаже заведения собрался почти метр воды.

Итальянским спасателям пришлось эвакуировать детский сад во время мощного наводнения в Риме.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

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На первом этаже заведения собрался почти метр воды, а потому из помещения пришлось немедленно выводить четыре десятка детей и шестерых воспитателей. Их разместили в ближайшем отеле, пока малыша не забрали домой родители.

В общем, чрезвычайные службы совершили более полсотни выездов. В Риме затопило несколько улиц, движение было затруднено и центром города. Горожане, которым пришлось проплывать дорогами в своих автомобилях, раскритиковали миьску власть за неготовность инфраструктуры к мощных ливней.

Новости мира: в Риме спасателям пришлось эвакуировать детский сад во время мощного наводнения

Как сообщалось, популярную среди украинских туристов Шри-Ланку терроризируют масштабные наводнения. Вследствие непогоды три человека погибли, а еще более пять тысяч местных остались без крыши над головой. На острове сейчас начался сезон дождей. Целые поселки оказались затопленными после сильных ливней.

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