В Риме начался саммит G20: присутствовавшие почтили медиков, спасающих граждан от коронавируса

Представители стран должны обсудить срочные вопросы.
В Риме начался саммит G20, который продлится с 30 по 31 октября. Представители стран должны обсудить неотложные вопросы, среди которых вопросы климата, здравоохранения и стабильного развития.
О начале саммита сообщил Шарль Мишель – глава Европейского совета.
"Один из важнейших саммитов G20 за последние годы начался с чествования всех медицинских работников, которые спасали и продолжают спасать жизнь. Мы несем особую ответственность за формирование мира после COVID-19 и координацию действий по основным вызовам после него", — написал он.
Основной день саммита G20 предусматривает встречу представителей США, Китая, Индии и Германии.
Один из наиболее важных @g20org в последние годы starts with homage to all health workers who saved and continue to save lives.— Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2021
Мы имели особую ответственность в виде формата #COVID19 world & coordinate action on major challenges in its aftermath #G20RomeSummit pic.twitter.com/3MH9fm6YMu
Напомним, что Рим готовится к саммиту G20. В городе протесты на перекрытых улицах и первые встречи лидеров