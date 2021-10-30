В Риме начался саммит G20: присутствовавшие почтили медиков, спасающих граждан от коронавируса

Представители стран должны обсудить срочные вопросы.

В Риме начался саммит G20, который продлится с 30 по 31 октября. Представители стран должны обсудить неотложные вопросы, среди которых вопросы климата, здравоохранения и стабильного развития.

О начале саммита сообщил Шарль Мишель – глава Европейского совета.

"Один из важнейших саммитов G20 за последние годы начался с чествования всех медицинских работников, которые спасали и продолжают спасать жизнь. Мы несем особую ответственность за формирование мира после COVID-19 и координацию действий по основным вызовам после него", — написал он.

Основной день саммита G20 предусматривает встречу представителей США, Китая, Индии и Германии.

Напомним, что Рим готовится к саммиту G20. В городе протесты на перекрытых улицах и первые встречи лидеров

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