В Риме применили водометы для остановки митингующих, которые штурмуют правительственные здания из-за "паспорта вакцинации"

В Италии людей лишают работы и зарплаты без прививок.

В Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо более десятка тысяч протестующих, которые недовольны требованиями паспортов вакцинации, штурмуют правительственные здания, потому полиция применяет водометы.

Об этом пишет издание Roma Corriere Della Sera

Недовольные мерами правительства, протестующие попытались добраться кабинета премьера, но их оттесняют полицейские. Впрочем, группа демонстрантов после обеда захватила штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) в Риме. С лозунгами "Нет зеленому пропуску" и "Свободы" группа протестующих ворвалась в здание. Нанести значительный ущерб им помешали правоохранители.

La manifestation contre le pass sanitaire dégénère à #Rome. Des affront * ments commencent à éclater dans la capitale alors que le pass sanitaire sera obligatoire pour travailler à partir du 15 octobre en #Italie. # manifs9octobre #Roma #piazzadelpopolo #NoGreenPass pic.twitter.com/oDGm44bYF6 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) October 9, 2021

«Нападение на штаб-квартиру — это акция фашистских дружин. Мы намерены отбить атаку на демократию и на весь трудовой мир. Никто не сможет вернуть нашу страну во времена фашизма», — заявил генеральный секретарь учреждения Маурицио Ландини.

Известно о пострадавших и со стороны антивакцинаторов, и со стороны силовиков.

Как утверждают силовики, в столкновениях пострадал полицейский, получивший травму голову. Двое участников акции были арестованы. Глава ультраправой организации "Форца Нуова" Джулиано Кастеллино, по данным источников, получил ранение в голову.

«Это не протестующие, это преступники.... Достаточно этого беспрецедентного насилия, использование вакцины и «зеленого пропуска» спасает жизнь и позволяют избежать новых закрытий», — заверил министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Напомним, что Италия первой в Европе вводит обязательные "зеленые пропуска" для всех без исключения работников. В документе должна быть информация о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, или же отметка, что человек уже переболел. Всех, кто не будет без ковид-сертификата, отстранят от работы. А на тех, кто осмелится прийти на работу без документа, или же подделать его, будет ждать штрафы.

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