В Риме во время ремонта канализации нашли древнеримскую статую Геркулеса

В Риме во время ремонта канализационной системы под парком была обнаружена древнеримская статуя мифологического персонажа Геркулеса. Раскопки достигли глубины 20 метров.

Об этом пишет издание The Guardian.

Скульптура относится к римскому имперскому периоду. Ее обнаружили под землей в районе знаменитой исторической дороги — Аппиевого пути.

"Мраморную статую мы можем с уверенностью идентифицировать как фигуру, изображающую Геркулеса", — сказали представители парка "Апиа Антика".

Напомним, в Гватемале международная группа археологов-исследователей обнаружила статую майя во время изучения пирамиды.

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