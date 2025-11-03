В Риме возле Колизея обвалилась средневековая башня: есть пострадавшие (фото)

Обвал средневековой башни Torre dei Conti в Риме / © Getty Images

В Риме, недалеко от популярного туристического маршрута возле Колизея, произошло частичное обрушение средневековой башни Torre dei Conti, которая находилась на реконструкции. В результате инцидента пострадали несколько работников, а одного рабочего засыпало обломками.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы пытаемся достать его живым, но ситуация сложная из-за риска дальнейших обвалов», — сообщил представитель национальной пожарной службы Лука Кари, комментируя ход спасательной операции.

Президент региона Франческо Рокка рассказал местным СМИ, что жизни госпитализированного рабочего ничего не угрожает, а еще двое пострадавших получили незначительные ранения и отказались от госпитализации.

29-метровая башня Torre dei Conti расположена вблизи популярного туристического маршрута — улицы Via dei Fori Imperiali, которая соединяет площадь Венеции с Колизеем.

Согласно фото и видео в соцсетях, здание обваливалось по меньшей мере дважды. Во время обвалов из окон вырывались густые облака пыли, слышны были звуки падающих камней.

Второй инцидент произошел, когда спасатели уже работали на месте, используя спецтехнику. Хотя башня осталась стоять, она получила серьезные внутренние повреждения.

Сооружение, которое когда-то использовалось как административное здание, пустует с 2006 года. Оно находилось на реконструкции в рамках четырехлетнего проекта, который планировали завершить в следующем году, сообщила мэрия Рима.

Из-за реставрационных работ доступ к территории вокруг башни был ограничен для пешеходов.

Историческое сооружение возвели в начале XIII века по приказу Папы Иннокентия III для его семьи. Сначала оно было вдвое выше, но потеряло значительную часть высоты после разрушительных землетрясений в XIV и XVII веках.

К слову, в середине октября в Италии в городке Кастель-д’Аццано во время выселения семьи из дома взорвался газ, в результате чего погибли трое карабинеров и пострадали 25 человек. По данным прокуратуры, взрыв был заранее спланированным преступлением: двое братьев и сестра насытили дом газом и разместили баллоны, чтобы избежать выселения.