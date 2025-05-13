В роддоме одновременно забеременели 14 медсестер (фото)

Беременные медсестры / © people.com

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В медицинском центре в Висконсине в Центре женщин и младенцев больницы HSHS St. Vincent в городе Грин-Бэй 14 медсестер готовятся к появлению своих малышей.

Об этом пишет издание Рeople.

«Это невероятный момент полного круга для многих наших медсестер, некоторые из которых сами впервые станут мамами», — сказала директор центра Эми Бардон.

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Она добавила, что каждая из женщин уже была «эксперткой по делам новорожденных», но теперь их знания «еще больше углубятся» благодаря личному опыту.

Все будущие мамы дипломированные медсестры, а также педагоги и популяризаторы здоровья проходят обследование непосредственно у своих коллег в этой же больнице.

«Когда наши беременные медсестры будут готовы рожать, они получат заботу от своих друзей и коллег здесь, в HSHS St. Vincent Hospital — и для них это очень успокоительно», — сказала Бардон.

«Но еще до родов между ними уже сформировались уникальные связи. Мне очень приятно, что у каждой из них есть возможность пройти через этот особый период вместе с подругами», — подытожила она.

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Напомним, ранее мы писали о том, что женщина забеременела дважды в неделю и родила троих детей.