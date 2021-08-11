В Росии школьница, родившая в 13 лет, снова беременна и обещает выложить в Сеть видео зачатия

В Росии школьница, родившая в 13 лет, снова беременна и обещает выложить в Сеть видео зачатия

Подросток утверждает, что забеременела от своего 12-летнего парня.

В России 15-летняя школьница Д., родившая ребенка в 13 лет, снова беременна. Она поразила Сеть обещанием выложить видео секса со своим 12-летним парнем, чтобы доказать, что именно он — отец второго ребенка.

Об этом юная блогерша написала в соцсетях.

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Во время своей первой беременности девушка стала участницей ток-шоу, активно делилась подробностями материнства в Сети. Сначала она приписывала отцовство десятилетнему мальчику. Но вскоре призналась, что настоящий отец — 15-летний парень из ее школы. По словам девочки, юноша ее изнасиловал, но обращаться в полицию она не стала.

На днях Д. призналась, что снова беременна. Утверждает, что отец ребенка — 12-летний парень, с которым она встречается.

"Ребята, я решилась и выложу видео доказательства, кто настоящий отец ребенка — наш секс. Как только будет 34 тыс. подписчиков, то сразу заливаю видео", — написала блогерша.

Сначала Д. утверждала, что оставит ребенка, и заявляла, что очень рада стать мамой погодок но позже сообщила, что сделала аборт по медицинским показаниям.

Может показаться, что подросток просто хайпует и придумывает эти истории, но нет — Д. публиковала медицинские справки, кадры с палаты и т.п.

Пикантное видео мать-блогерша пока не опубликовала. Неизвестно, будет ли какая-либо реакция российской полиции и органов опеки на ее "выходки".

Напомним, что в России мужчина изнасиловал школьницу, выгнав сожительницу с детьми в подъезд.

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