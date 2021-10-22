В России 10-летний пациент в больнице выстрелил себе в голову из дедушкиного пистолета

В России 10-летний пациент в больнице выстрелил себе в голову из дедушкиного пистолета

Мальчик страдает синдромом Дауна и лечился от онкологического заболевания.

В пятницу, 22 октября, в российском городе Нижневартовске 10-летний пациент детской больницы выстрелил себе в голову из травматического пистолета.

Как сообщает Telegram-канал SНОТ, в этот день мальчика должны были выписать из больницы, где он проходил двухнедельный курс химиотерапии.

Забирать несовершеннолетнего пациента из медицинского учреждения приехал его 66-летний дедушка-опекун, в личных вещах которого был зарегистрированный травматический пистолет "Оса". Во время тихого часа, когда дедушка уснул, мальчик достал оружие и выстрелил себе в голову.

Раненый находится в тяжелом состоянии — его прооперировали и положили в реанимацию.

Его дедушке тоже понадобилась помощь врачей — у него началась истерика, он пытался покончить с собой, выскочив в окно, наконец мужчине стало плохо с сердцем.

Мальчик, страдающий синдромом Дауна, был доставлен на лечение от саркомы головного мозга из российского города Сургута.

Напомним, ранее в России психически больная женщина заманила 8-летнюю девочку в свою квартиру, пообещав показать мультфильмы, а потом убила.

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