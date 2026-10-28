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ТСН в социальных сетях

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Мир
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В России 12-летняя девочка подожгла АЗС и полицейскую машину: что известно (фото)

Российские силовики уверяют, что в результате поджогов, устроенных несовершеннолетней, никто не пострадал.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Сожженная АЗС в Башкортостане

Сожженная АЗС в Башкортостане / © из соцсетей

В российском Башкортостане 12-летняя девочка подожгла автозаправочную станцию и служебный автомобиль полиции. По её словам, она действовала по указанию неизвестных, которые угрожали создать проблемы с законом для её родителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на российское МВД.

По данным ведомства, вечером 23 октября школьница приехала из небольшого города Ишимбай в крупный промышленный город Салават. Сначала она подожгла здесь АЗС на улице Первомайской, а затем — полицейский автомобиль.

Во время опроса девочка заявила, что какие-то незнакомцы якобы угрожали её родителям неприятностями с законом, если она не выполнит их требования.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Удалось ли правоохранительным органам установить личности этих людей и проверить слова ребенка, в сообщении не уточняется.

Российские силовики уверяют, что в результате поджогов никто не пострадал. Девочку задержали и доставили в отделение полиции.

Напомним, недавно в Москве задержали руководителя региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма», по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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