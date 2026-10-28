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В России 12-летняя девочка подожгла АЗС и полицейскую машину: что известно (фото)
Российские силовики уверяют, что в результате поджогов, устроенных несовершеннолетней, никто не пострадал.
В российском Башкортостане 12-летняя девочка подожгла автозаправочную станцию и служебный автомобиль полиции. По её словам, она действовала по указанию неизвестных, которые угрожали создать проблемы с законом для её родителей.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на российское МВД.
По данным ведомства, вечером 23 октября школьница приехала из небольшого города Ишимбай в крупный промышленный город Салават. Сначала она подожгла здесь АЗС на улице Первомайской, а затем — полицейский автомобиль.
Во время опроса девочка заявила, что какие-то незнакомцы якобы угрожали её родителям неприятностями с законом, если она не выполнит их требования.
Удалось ли правоохранительным органам установить личности этих людей и проверить слова ребенка, в сообщении не уточняется.
Российские силовики уверяют, что в результате поджогов никто не пострадал. Девочку задержали и доставили в отделение полиции.
Напомним, недавно в Москве задержали руководителя региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма», по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.