В России 12-летняя девочка подожгла АЗС и полицейскую машину: что известно (фото)

Сожженная АЗС в Башкортостане / © из соцсетей

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В российском Башкортостане 12-летняя девочка подожгла автозаправочную станцию и служебный автомобиль полиции. По её словам, она действовала по указанию неизвестных, которые угрожали создать проблемы с законом для её родителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на российское МВД.

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По данным ведомства, вечером 23 октября школьница приехала из небольшого города Ишимбай в крупный промышленный город Салават. Сначала она подожгла здесь АЗС на улице Первомайской, а затем — полицейский автомобиль.

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Во время опроса девочка заявила, что какие-то незнакомцы якобы угрожали её родителям неприятностями с законом, если она не выполнит их требования.

© из соцсетей

Удалось ли правоохранительным органам установить личности этих людей и проверить слова ребенка, в сообщении не уточняется.

Российские силовики уверяют, что в результате поджогов никто не пострадал. Девочку задержали и доставили в отделение полиции.

Напомним, недавно в Москве задержали руководителя региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма», по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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