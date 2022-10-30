В России 15-летняя девушка выбросилась из многоэтажки из-за безответной любви к однокласснице

В городе Тюмень в России 15-летняя девушка совершила самоубийство из-за любви к однокласснице.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

15-летняя россиянка влюбилась в свою одноклассницу и пыталась за ней ухаживать, однако девушка не ответила взаимностью. Тогда россиянка выбросилась с балкона 17-ти этажного дома.

Медики пытались реанимировать 15-летнюю школьницу, однако она умерла.

Россия и борьба за "скрепы"

В России диктатор Путин объявил "войну" западным ценностям. Он задекларировал, что в России должны властвовать православные "скрепы". Такую же политику нетолерантности оккупанты стремятся навязать и украинцам. Для этого они придумали, что одной из причин войны является "десатанизация" Украины.

Российские православные священники часто выдают маразматические заявления. В частности, настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев порекомендовал женщинам больше рожать, чтобы отправлять детей на войну.

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