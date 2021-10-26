В России 20-летняя сутенерша из-за мести "натравила" на подругу сообщников, которые насиловали ее всю ночь

В России 20-летняя сутенерша из-за мести "натравила" на подругу сообщников, которые насиловали ее всю ночь

Суд признал их троих виновными.

В российском городе Барнаули 20-летняя девушка подстрекала к изнасилованию подруги двух своих подельников. Сутенерша таким образом решила отомстить девушке, которая отказалась работать на нее и лишила ее заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия и суда, в начале апреля 2021 года в городе Барнауле 20-летняя осужденная по личным неприязненным отношениям решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела предоставлять интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка. С этой целью она арендовала квартиру, в которую пригласила двоих мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие начали избивать ее и принуждать к совершению половых актов.

"В течение ночи мужчины насиловали девушку и совершали по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. После того, как злоумышленники заснули, потерпевшая выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула ", – рассказали в управление Следственного комитета России.

Осужденные вину не признали, утверждая, что все происходило по взаимному согласию. В конце концов, их сочли виновными. Суд назначил наказание каждому в размере 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также они должны выплатить штраф в пользу потерпевшей в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что в Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.

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