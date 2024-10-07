В России 26-летнюю украинку осудили за фамилию Навальная — росСМИ

Российский суд незаконно приговорил украинку Ирину Навальную к 8 годам колонии вроде бы по делу о подготовке теракта в Мариуполе.

Об этом пишет издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката девушки.

Отмечается, что вынес приговор военный суд в Ростове-на-Дону. 26-летнюю уроженку Мариуполя обвиняют в том, что она якобы планировала организовать взрыв у здания администрации в оккупированном Мариуполе 27 сентября 2022 года, когда в городе проходил фейковый "референдум" о вхождении в Россию.

Навальная рассказала, что 27 сентября ее остановила полиция, когда она ехала на велосипеде к морю. Их заинтересовала фамилия девушки и спросили, не является ли она родственницей Алексея Навального. После проверки документов ее в наручниках отвезли в отделение, где начали пытать. Также она заявила об угрозах ее родственникам.

Я говорила, что не совершала никаких преступлений. Меня посадили на стул и стали бить по голове, по ногам, били в бедро электрошокером. Обещали, что просто так меня уже не отпустят, но если я во всем признаюсь, то скорее попаду на обмен с Украиной и поеду к маме. Мне говорили, что знают, где живет моя мама, где живет моя бабушка.

Издание добавляет, что после оккупации Мариуполя в мае 2022 года Ирина Навальная вместе с матерью Александрой Скачко эвакуировалась в Украину. По словам матери девушки, сотрудники ФСБ во время фильтрации издевались над ней по фамилии. В августе Навальная вернулась в оккупированный город к оставшейся там бабушке. Через месяц ее задержали.

Бабушка Навальной говорила, что ей не разрешали навещать внучку в СИЗО Донецка. По словам бабушки, от девушки ей передали только одну записку, где Ирина говорила, что любит родных. В Украине Навальной, по словам матери, присвоили статус военнопленной.

Напомним, РФ освободила от уголовной ответственности ушедших воевать до Украины.

Это невыносимо! Истории азовцев, незаконно осужденных в РФ! Сколько еще ждать?

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