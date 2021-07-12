В России 8-летнюю девочку готовы принять на обучение в престижный университет

Российская школьница, которая по возрасту должна была учиться в третьем классе, успешно получила школьный аттестат и готовится поступать в вуз.

Москвичка Алиса Теплякова, которой исполнилось всего 8 лет, стала самой молодой в России ученицей, которая сдала ЕГЭ (аналог украинского ВНО). Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени Ломоносова, девочку готовы принять на обучение на факультет психологии этого престижного вуза.

В прошлом году девочка сдала экзамены за 9 класс, а также основные предметы по программе 11 класса. Школу Алиса не посещала, занимаясь дома с родителями.

В этом году она получила школьный аттестат, успешно сдав единый госэкзамен по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. По словам отца, Алиса хотела бы продолжить обучение на психологическом факультете МГУ, где продолжается набор на три специальности — "Клиническая психология", "Психология служебной деятельности" и "Педагогика и психология девиантного поведения».

Как отметили на факультете, здесь с радостью предоставят возможность учиться Алисе после сдачи дополнительных вступительных испытаний и пожелали ей успехов.

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