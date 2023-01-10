В России 85-летнего игумена монастыря обвинили в педофилии: растлевал мальчиков

По словам пострадавших, игумен подвергал их сексуальному насилию в 2016 и 2017 годах, когда они были детьми.

В Подмосковье 85-летнего игумена монастыря обвинили в педофилии.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание mk.ru.

По данным издания, в полицию обратились юноши 18 и 23 лет. По словам парней, игумен подвергал их сексуальному насилию в 2016 и 2017 годах, когда они были детьми. Это происходило в одной из комнат монастыря.

Один из пострадавших позднее сам получил судимость за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Игумена задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. 85-летнему подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Российский телеграм-канал Mash пишет, что этот женский монастырь "Святой Живоначальной Троицы" — "самая настоящая секта". Бывшие прихожане якобы жалуются на психологическое давление со стороны служителей и вымогательство денег.

Монастырь и игумен принадлежат к Истинно-Православной Церкви России. Эта конфессия является самостоятельной и не подчиняется РПЦ и патриарху Кириллу.

Напомним, что, по информации СМИ, экс-секретаря Черновицкой епархии, который теперь "пошел на повышение" и стал главой Ивано-Франковской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ застали вместе с раздетым парнем во время обысков в Черновицкой епархии. В Сети появилась информация, что юноше всего 17 лет.

Сам священнослужитель эту информацию опровергал и заявлял, что раздеть их заставили работники СБУ.

Официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала.

По инофрмации издания LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП также был найден ноутбук с детским порно. По предварительным данным, видео не были загружены из Сети, а сняты на камеру.

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