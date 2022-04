В России африканку обвинили в "осквернении" Вечного огня: видео

Против иностранной студентки открыто уголовное производство из-за якобы неприличного танца.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за осквернение символа воинской славы России (часть 4 статьи 354.1 УК РФ) против иностранки, исполнившей "непристойный танец" на фоне Вечного огня в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщили на сайте окружного управления ведомства.

Как сообщает Ural Mash, в уголовном преступлении обвиняют 21-летнюю студентку из Замбии Ребекку Зибу. Российские следователи утверждают, что подозреваемая "выполнила непристойный танец" в городском Парке Победы и выложила ролик "с надписью оскорбительного характера" в соцсетях.

Следком РФ также опубликовал видеозапись с извинениями девушки, уверявшей, что не знала о значении монумента и не хотела никого обидеть.

В Telegram-каналах было опубликовано короткое видео, на котором видно, что полностью одетая темнокожая девушка, облокотившись на монумент, выполнила несколько движений известного танца тверк.

В углу ролика появляется надпись: "Shaking ass for the dead, I'm sure they are sleeping well tonight" ("Потрясти задницей для мертвых, я уверена, что они этой ночью хорошо спят").

Теперь девушке за осквернение символа воинской славы, совершенное с использованием интернета, грозит штраф до 3 миллионов российских рублей или даже лишение свободы до трех лет.

Напомним, ранее суд российского города Новгорода принял решение наказать недельным арестом местного жителя Антона Горбаня, легшего в центре города в желто-голубом мешке и перечислявшего разрушенные российскими оккупантами города Украины.

