В России арестовали еще одного подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холл"

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 12-го подозреваемого по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Об этом пишет российское "Радио Свобода" со ссылкой на рос"СМИ".

Арестованный – 21-летний Джумохон Курбонов, уроженец и гражданин Таджикистана. В Москве он жил в хостеле.

По версии следствия, Курбонов снабжал обвиняемых в теракте средствами связи и деньгами для оплаты счетов. Других подробностей о его причастности к теракту у "Крокуса" нет.

Курбонов был задержан 11 апреля. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Напомним, за терактом в "Крокус Сити Холли" под Москвой может стоять то ли ИГИЛ, или другая подобная организация.

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