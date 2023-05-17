В России арестовали разработчиков ракет "Кинжал": подробности и фото

В России арестовали трех разработчиков гиперзвуковых ракет "Кинжал". Их обвиняют в государственной измене. В Кремле это резонансное дело пока не комментируют.

Об этом пишет The Moscow Times.

Трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых ракет "Кинжал", были арестованы с определенным промежутком времени. Их всех обвиняют в государственной измене. Российским разработчикам убивающих украинцев ракет грозит пожизненное лишение свободы.

Во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО "Лефортово" спустя несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Оба обвиняются в измене России. Маслова, в частности, заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Известно, что Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами.

Всего в Сибирском отделении РАН уголовного преследования подверглись 16 человек, включая экс-председателя, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер скончался в московском СИЗО сразу после ареста.

Спикер диктатора Путина Песков во время брифинга 17 мая отказался комментировать задержание разработчиков ракет "Кинжал".

"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение", – заявил путинист.

Сам диктатор Путин очень гордился разработкой "Кинжалов". О создании этой ракеты он объявил 1 марта 2018 во время послания в Федеральное собрание. Диктатор тогда был убежден, что "гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" "гарантированно преодолевает" не только имеющиеся, но и перспективные системы ПВО и ПРО".

Сбивание ракет "Кинжал" в Украине.

Впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом. Несмотря на заявления Кремля, что это невозможно, в США подтвердили эту информацию, подчеркнув, что ракету сбил ЗРК Patriot.

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал". Все боеприпасы летели в Киев.

По данным британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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