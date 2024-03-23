В России атаковали два НПЗ: на одном вспыхнул пожар – подробности, фото

Россияне заявили об атаке БпЛА.
В Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
Пропагандистские СМИ РФ заявили о падении беспилотника.
Российские Telegram-каналы сообщили, что местные жители перед началом пожара слышали несколько громких взрывов.
Как рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, были атакованы два завода, но в одном из случаев беспилотник "удалось сбить".
"На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", — прокомментировал он.
Он также добавил, что была предпринята попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.
Напомним, в России заявили о защите своих НПЗ от дронов – ГУР прокомментировало.
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