В России атаковали два НПЗ: на одном вспыхнул пожар – подробности, фото

В Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Пропагандистские СМИ РФ заявили о падении беспилотника.

Российские Telegram-каналы сообщили, что местные жители перед началом пожара слышали несколько громких взрывов.

Как рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, были атакованы два завода, но в одном из случаев беспилотник "удалось сбить".

В Самарской области РФ горел Куйбышевский НПЗ/Фото: Telegram

В Самарской области РФ горел Куйбышевский НПЗ/Фото: Telegram

В Самарской области РФ горел Куйбышевский НПЗ/Фото: Telegram

"На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", — прокомментировал он.

Он также добавил, что была предпринята попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, в России заявили о защите своих НПЗ от дронов – ГУР прокомментировало.

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