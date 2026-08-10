В России атаковали крупный нефтехимический комплекс СИБУР: вспыхнул пожар (фото, видео)

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В Тюменской области России сообщили об атаке беспилотников на промышленное предприятие холдинга СИБУР. В Тобольске после падения дронов возник пожар.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно об атаке

В понедельник, 10 августа, в городе Тобольске Тюменской области РФ произошла атака на промышленный объект. По данным российских властей, после падения нескольких беспилотников на территории одного из предприятий вспыхнуло возгорание.

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Стовп диму та пожежа

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил факт атаки, однако не уточнил название предприятия. По его словам, на месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщалось.

В то же время OSINT-аналитики и ряд украинских и русскоязычных ресурсов сообщают, что под удар могла попасть центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ) комплекса «ЗапСибНефтехим», принадлежащего нефтехимическому холдингу СИБУР.

Попавший под удар объект

«ЗапСибНефтехим» является одним из крупнейших нефтехимических предприятий России. Комплекс в Тобольске перерабатывает побочные продукты нефтедобычи, из которых производится сырье для полиэтилена и полипропилена.

По сообщениям с места происшествия, после атаки над промышленной зоной был виден пожар. Российские источники также пишут о падении обломков беспилотников.

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Особое внимание ситуации добавляет расстояние: Тобольск расположен более чем в 2000 километрах от государственной границы Украины.

Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

«Бавовна» в Тюменской области РФ

Напомним, Силы специальных операций ВСУ заявили о повторном поражении Тюменского нефтеперерабатывающего завода в России. По данным ССО, беспилотники прошли более 2000 км, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. Удар нанесли подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с российским повстанческим движением «Черная искра». Военные отметили, что ключевые установки НПЗ были защищены антидроновыми сетями, однако это не помешало поражению.

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