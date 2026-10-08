В России атаковали работающий на ВПК завод: после удара произошел сбой сервисов "Яндекса" (фото, видео)

Удар по "Яндексу"

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В ночь на 8 октября в российском городе Сасово Рязанской области сообщили об атаке на промышленный комплекс, где расположены завод "Саста" и крупный дата-центр "Яндекса".

По сообщениям мониторинговых ресурсов, по объекту могли нанести удар ракетами или реактивными беспилотниками. На обнародованном видео зафиксирован момент прилета неустановленного средства поражения.

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После атаки на территории комплекса возник масштабный пожар.

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Что известно о заводе "Саста"

Предприятие специализируется на производстве высокоточных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. В частности, речь идет о пятиосевых обрабатывающих центрах, токарно-фрезерных комплексах и тяжелых станках.

Такое оборудование используется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности России.

Сам завод заявляет о вхождении в сводный реестр организаций русского оборонно-промышленного комплекса.

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Значение "Састы" для российского ВПК состоит прежде всего в обеспечении производственной базы. Станки предприятия могут использоваться для изготовления металлических деталей и узлов военной техники.

Ранее завод снабжал специализированное оборудование предприятиям корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и "Роскосмоса".

Предприятие также находится под международными санкционными ограничениями ряда стран.

Что известно о дате-центре "Яндекса"

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На территории той же промышленной площадки расположен дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово".

Его заявленная энергетическая мощность составляет до 12 МВт, а инфраструктура рассчитана на размещение десятков тысяч серверов.

После атаки в работе Yandex Cloud зафиксировали масштабные проблемы. Сообщалось о "нарушении электропитания", из-за которого стали недоступны отдельные элементы облачной инфраструктуры.

Сбои, по имеющимся сообщениям, коснулись вычислительных мощностей, сетей, хранилищ данных, баз данных, Kubernetes, облачных сервисов, систем искусственного интеллекта, безопасности и мониторинга.

Официальной информации о масштабах повреждений завода и дата-центра пока нет.

Российские удары по дата-центрам Украины - что известно

Так, 29 сентября из-за российских ударов по дата-центрам и узловому оборудованию в Киеве и ряде регионов Украины возникли масштабные перебои с Интернетом , хостингом и телефонной связью.

В частности, в столице пострадали объекты провайдеров Cosmonova (ударов потерпел и их розничный бренд "Коло.ТВ"), Datagroup, UTELS, Crazy Network, "Паутина", Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost и "Домонет". Из-за повреждений инфраструктуры связи и хостинга также приостанавливал работу телеканал «Новости.LIVE».

В результате российских ударов 1 октября киевский дата-центр «Парковый» получил критичные повреждения и полностью прекратил работу без возможности восстановления. Клиентские данные и мощности сохранились и восстанавливаются на альтернативных площадках в ЕС благодаря резервированию.

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