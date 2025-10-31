В России атакована электроподстанция "Владимирская": видео "прилетов"

Атака на электроподстанцию Владимирская / © скриншот с видео

Россияне сообщают, что в ночь на 31 октября была атакована электроподстанция «Владимирская» под городом Владимир. Очевидцы сняли на видео звуки взрывов и моменты попаданий.

Об этом информируют российские телеграм-каналы.

После «прилетов» по электроподстанции «Владимирская» возник масштабный пожар. Объект выведен из строя.

По данным пабликов, видео от очевидцев с моментом атаки на город Владимир и указывают на то, что в поселке Энергетик был нанесен удар по электроподстанции. Атакованная подстанция расположена на улице Энергетиков.

«Противником осуществлена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы сейчас функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — утверждает губернатор Александр Авдеев.

Подстанция «Владимирская» является узловым энергетическим объектом с установленной мощностью около 4 010 мегавольт-ампер. Она критически важна для энергосистемы региона, поскольку от нее отходит ряд линий электропередачи напряжением 110-750 кВ.

Напомним, этой же ночью в городе Орел на территории России беспилотники атаковали местную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Информацию об ударе официально подтвердил губернатор Андрей Кличков. Местные жители сообщили о серии взрывов в разных районах Орла, а позже появилась информация, что целью была именно ТЭЦ.