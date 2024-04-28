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В России "бавовна" на железной дороге: сгорели два тепловоза — видео от ГУР

В России "бавовна" на железной дороге: сгорели два тепловоза — видео от ГУР

В России "бавовна" на железной дороге: сгорели два тепловоза — видео от ГУР

В городах России горели тепловозы на железной дороге / Фото: скриншот

В России произошла очередная диверсия на железной дороге.

В городе Оренбург, Россия, 28 апреля неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М".

Видео показала пресс-служба ГУР.

Там также добавили, что похожий инцидент произошел 26 апреля в городе Владикавказ – тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".

"ГУР МО Украины констатирует – ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, в России вспыхнул пожар возле автомобильного завода "КамАЗ" (видео).

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