В России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод: там вспыхнул пожар – видео

После взрыва на территории нефтеперерабатывающего завода было видно зарево.

В России в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Согласно сообщениям в соцсетях, примерно в 3:24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упал дрон.

По официальным данным оперативного штаба, на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

Пропагандистские СМИ РФ также напомнили, что 31 мая 2023 года на заводе тоже раздавались взрывы. Как писали СМП, его атаковали беспилотники. В результате взрыва вспыхнула одна из установок по перегонке мазута.

Сегодня ночью Минобороны РФ сообщило о якобы "уничтожении системой ПВО 36 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма".

Напомним, оккупанты используют против Украины новый беспилотник – что о нем известно.

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