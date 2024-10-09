В России – беспокойная ночь: в регионах массово жалуются на атаку беспилотников

В ночь на 9 октября 2024 года несколько российских регионов были атакованы дронами.

Представители российских властей обвинили в атаке украинских военных и убеждают, что "российские силы ПВО" якобы уничтожили беспилотники.

В частности, сообщается, что:

"Украинский БПЛА" атаковал Щербиновский район Краснодарского края. Из-за падения обломков дрона повреждено частное домовладение в Шабельском, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Еще шесть БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор.

Восемь БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в российском Ейске раздались взрывы.

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