В России блогер показала голую грудь перед храмом: за это ей грозит тюрьма (фото)

Блогеру грозит до одного года лишения свободы.
В России открыли уголовное производство против блогера, которая показала показала голую грудь перед храмом Василия Блаженного в Москве.
Об этом сообщает ТАСС. Видео 18+ можно посмотреть здесь.
На видео, которое опубликовали в Сети, блогер Лола Банни (Лолита Богданова) на фоне храма Василия Блаженного подняла одежду и продемонстрировала обнаженную грудь.
В России против блогера открыли уголовное производство из-за "оскорбление чувств верующих". Девушке грозит до одного года лишения свободы. Лолите Богдановой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Блогер попросила извинения у всех верующих и уверяет, что это видео было снято давно и в Сети опубликовала его не она.
Напомним, известного блогера суд оштрафовал на 250 тыс. грн из-за проваленной рекламы и недобора подписчиков в Instagram.
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