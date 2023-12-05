В России большие экономические проблемы: ISW – о последствиях войны Путина

Дефицит рабочей силы, вероятно, вырастет до двух-четырех миллионов работников к 2030 году, предполагают консалтинговые компании.

В России продолжают нарастать экономические последствия из-за нехватки рабочей силы, частично вызванной войной в Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики, ссылаясь на пропагандистские издания, которые привели заявление консалтинговой компании, зафиксировавшей рост дефицита рабочей силы на внутреннем производстве. По их предположениям этот дефицит, вероятно, вырастет до двух-четырех миллионов работников к 2030 году, 90 процентов из которых, вероятно, будут малоквалифицированными.

В компании также отметили, что этот дефицит поставок повлечет за собой повышение зарплат работников, которое опередит рост ВВП и сделает российские компании еще менее привлекательными для иностранных инвестиций.

Российские экономисты подчеркнули, что эту проблему можно решить только путем улучшения взаимодействия между бизнесом и государством, в частности через специальные программы репатриации россиян, сбежавших из страны из-за войны, и программы привлечения "высококвалифицированных кадров" — мигранты из других стран.

Ранее ISW оценивал, что Россия продолжает сталкиваться с нехваткой как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы. Аналитики отмечают, что эта проблема еще больше осложняется непоследовательными и "часто подстрекающими сообщениями Кремля о сбежавших из страны из-за войны россиянах и против трудовых мигрантов внутри России".

"Российская экономика, вероятно, будет продолжать бороться с конкурирующими Кремлем желаниями, укрепить производство силы и промышленный потенциал России, одновременно лишая прав ключевых групп работников, что, вероятно, приведет к дальнейшим беспокойствам относительно российского экономического производства и потенциальных социальных недовольств", — считают в ISW.

Напомним, ранее британская разведка информировала, что в России экономика находится под угрозой "перегрева" из-за войны.

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