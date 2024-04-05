В России большой потоп из-за прорыва дамбы: тысячи людей эвакуируют (видео)

Спасатели МЧС пытались укрепить дамбу, но не допустить ее прорыва не смогли.

В пятницу, 5 апреля, в городе Орске Оренбургской области России прорвало дамбу, жителей города эвакуируют из домов, расположенных в зоне затопления.

Видео с места техногенной катастрофы публикуют местные паблики.

В оперативных экстренных службах российского региона сообщили, что затопление грозит около 4 тысячам частных домов, где проживают до 10 тысяч человек.

Спасатели МЧС пытались укрепить дамбу, но не допустить ее прорыва не смогли.

Местные власти призывают к срочной эвакуации. В частности, с таким призывом к жителям пригородных сел обратился мэр Оренбурга.

“Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр и сейчас составляет 778 сантиметров. Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать”, — цитируют его местные информационные каналы.

Ситуацию объясняют резким таянием снега, что привело к повышению уровня воды в реке Урал и Ириклинском водохранилище, которое вынуждено сбрасывать почти 2,5 тысяч кубометров воды в секунду.

В России большой потоп из-за прорыва дамбы: тысячи людей эвакуируют

Напомним, в этот же день в российском городе Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как местный житель случайно обнаружил, что в одном из промышленных районов города резко подскочил уровень радиации.

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