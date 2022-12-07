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В России боятся "сюрпризов" ВСУ к Новому году: "Оливье в глотку не полезет"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1522
Время на прочтение
2 мин
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В России боятся "сюрпризов" ВСУ к Новому году: "Оливье в глотку не полезет"

Фото: Associated Press

Российские пропагандисты боятся, что ВСУ устроят в России "яркие" сюрпризы к Новому году или Рождеству.

Ккремлевские пропагандисты призывают своих вояков дать Украине "жестокий ответ". О своих же неудачах россияне молчат.

Об этом они заявляют во время своих ток-шоу.

"Если до Нового года не будет какого-то жесткого ответа, то уверяю вас, они будут пытаться 31 декабря сделать что-то такое, что никому из присутствующих здесь оливье в глотку не полезет", — говорят пропагандисты.

По их словам, россиянам следует приготовиться, ведь ВСУ якобы планируют скрыть "гадость" к Новому году или Рождеству.

Кроме того, россияне не понимают, как может быть такое, что в Киеве до сих пор есть свет, вода и работает канализация.

Напомним, 5 декабря в России прогремели взрывы на аэродромах Дягилево и Энгельс. Пострадали по меньшей мере два российских Ту-95, из которых враг атакует Украину ракетами.

Между тем, один из советников украинского правительства по вопросам обороны на правах анонимности заявил, что Украина теперь не имеет ограничений по расстоянию ударов по территории России. По его словам, в скором времени ВСУ смогут достать даже в Сибирь.

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Дата публикации
Просмотры
1522
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