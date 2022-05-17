В России брат зарезал сестру, потому что та отказалась идти в "Бессмертном полку"

В России брат зарезал сестру, потому что та отказалась идти в "Бессмертном полку"

Застолье в одном из домов Иркутской области окончилось убийством.

Местный житель зарезал сестру, потому что она отказалась участвовать в акции "Бессмертный полк".

Об этом сообщает пропагандистское издание "Тайга. Инфо".

Усольский городской суд заключил в тюрьму жителя одного из сел Иркутской области. Его обвиняют в убийстве сестры.

По документам дела, ссора, закончившаяся убийством, произошла 9 мая. К брату и сестре в гости пришла только племянница. Родственники уже были под хмельком и ссорились из-за исчезнувшей отцовской награды.

"Они никак не могли решить, кому дом должен принадлежать. Во время ссоры брат также упрекнул сестру в том, что она отказалась участвовать в акции "Бессмертный полк", организованной в этот день в их деревне. Жители проходили с портретами своих родственников, воевавших во времена ВОВ. В ответ на упрек она сказала, что не стала этого делать, поскольку отец не заслужил этих почестей, что сильно возмутило брата", — рассказали в суде.

После спора родственники продолжили выпивать, а потом сестра пошла спать. Мужчина еще посидел, подумал, и его снова взбудоражили слова сестры об отце. Он схватил нож и воткнул его в грудь спящей сестры.

От полученных ран она скончалась на месте.

Обвиняемый дал признание, утверждая, что всему виной стал алкоголь.

Напомним, что в Киевской области нашли расстрелянных россиянами мирных жителей. Тела троих мужчин были обнаружены в яме у окружной дороги неподалеку от Макарова. Во время боевых действий там размещались позиции войск страны-агрессорки России. Рядом с захоронением обнаружили оставленную россиянами растяжку с гранатой "Ф-1".

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