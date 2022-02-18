В России брату Алексея Навального заменили условный срок на реальный

Но сам Олег Навальный на заседание не явился. По некоторым сведениям, еще в сентябре улетел на Кипр.

В России суд заменил брату оппозиционера Алексея Навального Олегу условный срок на реальный.

Об этом сообщает ВВС.

Суд принял решение направить его отбывать наказание в колонию строгого режима. Но сам Олег Навальный на заседание не явился. По некоторым сведениям, еще в сентябре он улетел на Кипр и не возвращался.

Адвокат Навального Никос Параскевов не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, действительно ли Олег Навальный уехал на Кипр. Параскевов заявил, что его подзащитный не признает законность приговора.

В 2014 году Олег Навальный вместе с братом был осужден по делу "Ив Роше" и провел в колонии 3,5 года. Сейчас его обвиняют по так называемому "санитарному делу". Олега Навального и других фигурантов дела обвиняют в том, что они призывали людей выйти на митинг и таким образом "создали угрозу массового заболевания".

Ранее брата Алексея Навального объявили в розыск в России.

Напомним, что в России передали в суд еще одно дело Навального: оппозиционеру грозит десять лет лишения свободы.

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