В России бросили за решетку активиста, написавшего правду о событиях в Мариуполе

В России активиста, не поддерживавшего так называемую "спецоперацию", отправили в СИЗО.

Активист и блоггер в социальных сетях опубликовал сообщение о событиях в Мариуполе и обвинили его в "дискредитации российской армии".

Об этом пишет издание " Медуза " и idelreal.org.

Житель Нижнего Новгорода Алексей Оношкин в соцсети "Вконтакте" опубликовал сообщение об "уничтожении русаками драматического театра в Мариуполе". Это не понравилось российским властям и мужчину задержали.

Сначала Оношкина отправили в психушку. Впоследствии его посадили в СИЗО. Там активист пробудет до 10 октября.

Российскому активисту грозит до 10 лет лишения свободы по статье о дискредитации оккупационной армии РФ.

Напомним, в Ростове-на-Дону в России российский военный расстрелял местного жителя.

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