В России будут отправлять к медикам женщин, которые не хотят иметь детей
Цель направления женщин к медицинским психологам в российском Минздраве объясняют необходимостью формирования «позитивных установок на рождение детей».
В России женщин, которые сознательно отказываются от рождения детей, будут направлять к медицинскому психологу.
Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, передает российское агентство «РБК».
Еще в 2024 году в России ввели расширенную программу медицинских осмотров, которая включает оценку репродуктивного здоровья.
Во время проверки здоровья пациенты должны пройти анкетирование. Вопрос о желании иметь детей есть в анкетах для обоих полов, но они звучат по-разному.
Последний вопрос в анкете для женщин звучит так: «Сколько детей вы хотели бы иметь, включая рожденных?». Согласно обновленным рекомендациям, женщину рекомендовано направить на прием к медицинскому психологу, если она ответит «0».
Цель такого направления объясняют необходимостью формирования «позитивных установок на рождение детей».
Мужчины должны ответить на похожий вопрос: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». При этом рекомендации не содержат направления к психологу, если мужчина заявит о нежелании иметь детей.
В российском Минздраве объясняют, что такие изменения направлены на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости в государстве-агрессоре, которое переживает демографический кризис.
Напомним, ранее депутат российской Госдумы предложила ограничить доступ к «сайтам для взрослых» для россиян, которые не имеют детей. Она почему-то считает, что это поможет поднять рождаемость в государстве-агрессоре.