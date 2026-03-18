В России будут отправлять к медикам женщин, которые не хотят иметь детей

Женщина на приеме у психолога

В России женщин, которые сознательно отказываются от рождения детей, будут направлять к медицинскому психологу.

Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, передает российское агентство «РБК».

Еще в 2024 году в России ввели расширенную программу медицинских осмотров, которая включает оценку репродуктивного здоровья.

Во время проверки здоровья пациенты должны пройти анкетирование. Вопрос о желании иметь детей есть в анкетах для обоих полов, но они звучат по-разному.

Последний вопрос в анкете для женщин звучит так: «Сколько детей вы хотели бы иметь, включая рожденных?». Согласно обновленным рекомендациям, женщину рекомендовано направить на прием к медицинскому психологу, если она ответит «0».

Цель такого направления объясняют необходимостью формирования «позитивных установок на рождение детей».

Мужчины должны ответить на похожий вопрос: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». При этом рекомендации не содержат направления к психологу, если мужчина заявит о нежелании иметь детей.

В российском Минздраве объясняют, что такие изменения направлены на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости в государстве-агрессоре, которое переживает демографический кризис.

Напомним, ранее депутат российской Госдумы предложила ограничить доступ к «сайтам для взрослых» для россиян, которые не имеют детей. Она почему-то считает, что это поможет поднять рождаемость в государстве-агрессоре.