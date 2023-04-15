В России будут судить пятерых украинских военных из Мелитополя: в чем их обвиняют

В России собираются судить пятерых украинских военных, которые якобы собирались организовать подполье в Мелитополе.

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит "наибольшее по количеству участников" уголовное дело якобы об организации подполья на территории временно оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По версии российской ФСБ, пятеро жителей Мелитополя — контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие терробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также освобождённый в отставку Юрий Петров — якобы являлись членами "Союза участников АТО Мелитополя".

Россия обвиняет украинцев в планировании взрывов "в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи". По версии ФСБ, украинские военные якобы собирались забрасывать гранатами военную технику, россиян и взорвать автомобиль.

Отмечается, что жителей Мелитополя задержали, затем доставили в Крым, а позже — в СИЗО "Лефортово" в Москве. Суд начнется в апреле.

Напомним, в России мужчина поссорился со знакомым из-за Бучи и написал на него донос, чтобы "перевоспитать". Тот был отправлен в колонию за антивоенные "фейки" — несмотря на инвалидность и тяжелое заболевание у сына.

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