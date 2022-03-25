В России будут судить тех, кто распространил фейк о смерти Жириновского

В России будут судить тех, кто распространил фейк о смерти Жириновского

За распространение ложной информации с должности предложили уйти и сенатору от Владимирской области.

Либерально-демократическая партия России, лидером которой является Владимир Жириновский, подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил "фейки о смерти Жириновского".

Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет Лентач.

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Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сложить полномочия сенатору от Владимирской области Александру Пронюшкину за распространение ложной информации.

Напомним, сегодня, 25 марта, в 10.45 стало известно о смерти российского политика Владимира Жириновского. После этого Пронюшкин опроверг такую информацию.

Как известно, ранее скандальный Владимир Жириновский, сделавший 8 прививок против COVID-19, попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже росСМИ сообщили об ухудшении состояния больного коронавирусом Жириновским.

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